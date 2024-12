iPad 10 in offerta su Amazon: è il nuovo minimo (anche 256 GB)

iPad 10 è protagonista delle offerte Amazon di oggi ed è ora acquistabile al nuovo prezzo minimo storico sullo store. Il tablet di Apple, infatti, ora costa 329 euro, scegliendo la versione da 64 GB. In alternativa, c’è anche la versione da 256 GB che ha un costo di 459 euro. Entrambe le varianti sono ora acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di acquisti. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPad 10: è il tablet da scegliere oggi

Con iPad 10 si va sul sicuro ed è ora possibile acquistare il tablet di Apple con un prezzo davvero ottimo. Tra le caratteristiche tecniche del dispositivo troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic. Il sistema operativo è iPad OS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. Il tablet è dotato del supporto Wi-Fi 6 e può contare sul Touch ID che va a completare un ottimo comparto tecnico.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 con un prezzo scontato di:

329 euro per la versione da 64 GB

per la versione da 459 euro per la versione da 256 GB

L’acquisto è disponibile anche in 5 rate. Il tablet è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. In questo momento, iPad 10 ha un rapporto qualità/prezzo ottimo e rappresenta la scelta giusta per poter acquistare un tablet completo senza dover spendere troppo. L’offerta è disponibile solo per un breve periodo.