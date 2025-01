iPad 10 è in offerta su Amazon: super prezzo per il tablet di Apple (anche 256 GB)

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPad 10. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, il tablet di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 349 euro, scegliendo la versione da 64 GB. Per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione, invece, c’è la versione da 256 GB che viene ora proposta al prezzo scontato di 479 euro. Il tablet è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10: è il best buy tra i tablet

La scheda tecnica di iPad 10 comprende un display Liquid Retina da 10,9 pollici e il SoC Apple A14 Bionic. Ci sono anche due fotocamere, una anteriore e una posteriore, da 12 Megapixel ed è possibile sfruttare 64/256 GB di storage. Il sistema operativo è iPadOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. Il tablet ha il supporto alla connettività Wi-Fi 6 e include anche il Touch ID.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 349 euro con la versione da 64 GB e al prezzo scontato di 479 euro per la versione da 256 GB. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate. Per accedere alla promo basta premere sul banner della versione desiderata, qui di sotto. Per entrambe le varianti sono disponibili in sconto diverse colorazioni. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Il modello in offerta è venduto direttamente da Amazon.