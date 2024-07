iPad 10 è in offerta: a QUESTO PREZZO è il tablet da prendere

iPad 10 è protagonista di una nuova offerta eBay ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 352 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice promo PSPRLUG24. L’offerta in questione consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Il modello, dotato di Garanzia Italia e proposto nella versione da 64 GB Wi-Fi, è ora un best buy assoluto tra i tablet. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10: ora è il tablet da comprare

Con iPad 10 si può sfruttare un tablet di alta qualità e con un prezzo accessibile. Tra le specifiche troviamo un display da 10,9 pollici e il SoC Apple A14 Bionic, una garanzia di buone prestazioni sotto tutti i punti di vista. Il sistema operativo è iPadOS, sempre molto ben ottimizzato per garantire agli utenti un’esperienza d’uso completa e soddisfacente, sotto tutti i punti di vista. Il modello in offerta è dotato di 64 GB di memoria interna oltre che della possibilità di sfruttare il Wi-Fi 6. C’è anche una porta USB-C.

Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRLUG24,da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine, iPad 10 è disponibile al prezzo scontato di 352 euro. Per chi sceglie di pagare con PayPal c’è la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. La consegna è gratuita e il tablet è dotato di Garanzia Italia.