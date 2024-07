iPad 10 cala ancora di prezzo: ora è il tablet da comprare con QUEST'OFFERTA

iPad 10 è protagonista di una nuova offerta eBay da cogliere al volo: grazie al codice sconto MENO10ESTATE, infatti, è ora possibile acquistare il tablet al prezzo scontato di 332 euro. L’offerta consente anche l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Il tablet ha 24 mesi di garanzia ed è acquistabile tramite il box qui di sotto. La consegna è gratuita e la promo resterà disponibile solo per poco tempo (le unità disponibili in sconto potrebbero terminare a breve).

iPad 10: un best buy tra i tablet

iPad 10 è il tablet da prendere oggi. Con l’offerta in corso, infatti, il rapporto qualità/prezzo del tablet di Apple schizza alle stelle. Tra le specifiche troviamo un display da 10,9 pollici, il SoC Apple A14 Bionic, 64 GB di memoria interna e il supporto alle reti Wi-Fi 6E.

Il dispositivo è dotato del sistema operativo iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Grazie al calo di prezzo registrato sfruttando l’offerta in corso oggi, il tablet di Apple diventa un best buy assoluto.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MENO10ESTATE, è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 332 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è possibile completare l’acquisto beneficiando di 24 mesi di garanzia. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e l’offerta è accessibile tramite il box riportato qui di sotto.