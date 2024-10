iPad 10 al prezzo più basso di sempre su Amazon: è il tablet da scegliere

iPad 10 si conferma un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca del miglior tablet per rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il modello di Apple con un prezzo scontato di 349 euro e con la possibilità di pagare anche in 5 rate mensili, senza interessi. L’offerta è valida per tutte le colorazioni in gamma e permette l’acquisto dell’iPad al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPad 10 è in offerta: ora è il minimo storico

Con iPad 10 è possibile mettere le mani su di un ottimo tablet, completo e ricco di funzionalità. Tra le specifiche troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone a cui si affianca il SoC Apple A14 Bionic, una vera garanzia di prestazioni al top per la fascia di prezzo del segmento dei tablet.

A completare la scheda tecnica troviamo una fotocamera posteriore e una fotocamera anteriore, entrambe da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iPadOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. C’è il supporto alle reti Wi-Fi 6. La versione in offerta ha 64 GB di storage.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 349 euro, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. In questo modo, il tablet di Apple raggiunge il minimo storico su Amazon. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box riportato qui di seguito.