iPad da 10,9 pollici di 10ª generazione (64GB WiFi) su eBay a un prezzaccio

Hai deciso di acquistare un iPad ma non vuoi spendere un patrimonio? Allora dai un’occhiata questa straordinaria promozione che ho scovato su eBay e che ti permette di risparmiare un bel po’. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello iPad da 10,9 pollici di 10ª generazione a soli 332,49 euro, invece che 349,99 euro, inserendo il codice promozionale PCDI25EPIFANIA al momento del pagamento.

Tieni presente che il prezzo di partenza non è il prezzo di listino, che sarebbe invece molto più alto. Dunque il risparmio oggi è davvero notevole. Inoltre se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 116,66 euro senza interessi con Klarna.

iPad da 10,9 pollici: super prezzo solo su eBay

Se vuoi un tablet che duri nel tempo, in continuo aggiornamento e dalle ottime prestazioni allora devi sicuramente avere un iPad e questo di 10ª generazione da 10,9 pollici ora ha un ottimo prezzo. Siamo di fronte a uno straordinario dispositivo dotato del potente chip A14 Bionic che regala grandissime performance, accompagnato da 64 GB di memoria interna. Ha un peso di circa 477 g, uno spessore di soli 7 mm e una super batteria in grado di durare per 10 ore di navigazione Web.

Possiede il bellissimo display Liquid Retina da 10,9 pollici con colori decisi e brillanti. Lo puoi dividere in due per lavorare su due app in contemporanea ed è compatibile con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio. Gode di una fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo e la tecnologia WiFi per connetterti a Internet. Possiede il touch ID nel tasto superiore garantendo quindi una maggiore sicurezza e velocità di accensione dello schermo.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo spariscono. Quindi prima che ciò accada vai su eBay e acquista il tuo iPad da 10,9 pollici di 10ª generazione a soli 332,49 euro, invece che 349,99 euro, inserendo il codice promozionale PCDI25EPIFANIA al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.