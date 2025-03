iOS 19: quando esce, le principali novità e quali iPhone lo riceveranno

Apple svelerà al pubblico iOS 19 durante la Worldwide Developers Conference (WWDC) del mese di giugno, ma le anticipazioni su questa nuova versione del sistema operativo sono già numerose.

Salvo smentite dell’ultimo momento, si tratterà di uno degli aggiornamenti più significativi per quanto riguarda l’interfaccia grafica, che otterrà un restyling ispirato a visionOS, software che guida il Vision Pro. Questo cambiamento rappresenterà la trasformazione più rilevante dall’introduzione di iOS 7, con un design che enfatizzerà trasparenze, nuove tipologie di finestre e pulsanti, offrendo un’esperienza d’uso più coerente con l’intero ecosistema di Apple.

Cosa cambierà con iOS 19? Apple è pronta a stupire

Un esempio concreto di questa evoluzione di iOS 19 è la riprogettazione dell’app Fotocamera. Le anticipazioni suggeriscono la presenza di un mirino più ampio e controlli traslucidi, allineandosi all’estetica di visionOS. I comandi saranno suddivisi in categorie, per foto e video, con opzioni per la registrazione di video spaziali e timer, rendendo l’interfaccia più pulita e funzionale.

Un’altra novità attesa con iOS 19 riguarda Siri, che sarà più “conversazionale”. Grazie all’integrazione di modelli linguistici avanzati, l’assistente vocale sarà in grado di gestire richieste più complesse, avvicinandosi alle capacità di strumenti come ChatGPT. Tuttavia, questa funzione potrebbe non essere subito disponibile al momento del lancio di iOS 19: se ne prevede l’introduzione con un aggiornamento successivo, previsto per la primavera del 2026.

Infatti, è importante notare che alcune delle nuove funzionalità pianificate per iOS 19 potrebbero essere rilasciate in modo scaglionato attraverso aggiornamenti successivi, dalla versione 19.1 fino alla 19.4. Questo approccio consentirebbe ad Apple di perfezionare e ottimizzare le novità prima della loro distribuzione ufficiale al pubblico. Si parla inoltre di traduzione in tempo reale con gli AirPods, della crittografia end-to-end per i messaggi RCS ed altre sorprese che potrebbero trapelare a breve.

Per quanto riguarda la compatibilità, iOS 19 dovrebbe supportare tutti i dispositivi già compatibili con iOS 18. Questo include modelli a partire dall’iPhone XS, rilasciato nel 2018, fino agli ultimi dispositivi come l’iPhone 16e. Tuttavia, i melafonini meno recenti potrebbero non ricevere le funzionalità più avanzate di iOS 19, a causa delle limitazioni hardware.