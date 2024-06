iOS 18 introdurrà i messaggi via satellite, ma solo per questi 8 iPhone

Alla conferenza WWDC 2024, Apple ha svelato una carrellata di novità previste per iOS 18: tra queste spunta anche l’introduzione di una più avanzata messaggistica satellitare, utilissima in caso di situazioni d’emergenza oppure in zone isolate in cui la ricezione cellulare è nulla.

Quali iPhone supporteranno i messaggi satellitari

I messaggi via satellite saranno disponibili soltanto per una cerchia limitata di modelli, otto precisamente:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Si tratta, in poche parole, di un upgrade di Emergency SOS – funzionalità introdotta nel 2023 che permette agli utenti di contattare i servizi d’emergenza anche in assenza di campo. Con iOS 18, spiega Apple, sarà possibile inviare anche messaggi via satellite, sfruttando la tecnologia alla base delle funzioni satellitari già presenti.

In poche parole, gli iPhone abilitati potranno collegarsi al satellite più vicino direttamente dall’app Messaggi per inviare e ricevere messaggi di testo, ma anche emoji o reazioni tramite iMessage e SMS. Naturalmente, attenzione anche alla privacy: i contenuti inviati da iMessage via satellite saranno protetti da crittografia end-to-end. Apple ha inoltre spiegato che sarà sempre possibile controllare quando il dispositivo è collegato via satellite, grazie alla Dynamic Island.