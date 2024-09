Con iOS 18 arriva Password: è sicura la nuova app di Apple?

Grazie al nuovo sistema operativo, disponibile da lunedì 16 settembre, il nostro iPhone si è arricchito di nuove funzionalità davvero interessanti. Alcune a livello estetico, altre organizzativo, altre ancora produttivo e una a livello di sicurezza. Stiamo parlando di Password che, con iOS 18, ha sostituito il precedente sistema di gestione delle credenziali e degli accessi.

Si tratta di un’app indipendente che, in modo del tutto gratuito, genera password sicure e le gestisce in maniera totalmente protetta e crittografata. Una novità davvero molto interessante, sia per chi ora si è sempre affidato ad app di terze parti, visto che iOS non ne forniva una, ma solo Portachiavi gestito dalle impostazioni, sia per chi non ha mai utilizzato un password manager.

L’idea che sia gratuita non deve confondere lato sicurezza e affidabilità dell’applicazione in sé. Apple è sempre attenta a privacy e protezione, assicurando alti livelli per quanto riguarda le tue credenziali. Se già utilizzavi Portachiavi non dovrai fare nulla se non aprire Password, ora disponibile con iOS 18, e tutte le tue credenziali e tutti i tuoi codici sono già disponibili.

Password: pregi e difetti della nuova app debuttata con iOS 18

Vediamo quindi quali sono i pregi e i difetti della nuova app Password di Apple, arrivata con il debutto di iOS 18 e tutte le sue novità.

Iniziamo con i cosiddetti “pro”, ovvero gli aspetti positivi di questa applicazione. Primo fra tutti il fatto che ora c’è una vera e propria applicazione, in grado di gestire tutte le credenziali e i codici oltre che le Passkeys.

Un altro aspetto positivo è che tutti i dati sono organizzati e pronti all’uso. Visivamente ci sono delle sezioni separate per password, accessi, Passkeys, codici di autenticazione a due fattori e password WiFi. Inoltre, un ulteriore vantaggio molto pratico è che c’è una sezione dedicata agli avvisi di sicurezza dove trovi tutte le credenziali che potrebbero essere compromesse o dalle password riutilizzate.

Uno dei difetti di questa nuova app è che attualmente non è possibile inserire informazioni di carte di credito, identità personale, come Codice Fiscale, e informazioni di conto corrente e altro ancora.