iOS 18.2 beta 2: tutte le novità che arriveranno sul tuo iPhone

Se hai un iPhone sapere che è stata rilasciata la nuova iOS 18.2 beta 2 è musica per le tue orecchie. Questo significa che presto potrai goderti nuove funzionalità sul tuo “melafonino”. Questa versione, disponibile solo per gli sviluppatori, anticipa grandi novità in arrivo. Per accennarne solo alcune: Image Playground, Genmoji, ChatGPT integrata con Siri e molto altro ancora.

iOS 18.2 beta 2: cosa cambierà sul tuo iPhone

Le novità presenti con iOS 18.2 beta 2, al momento rilasciata solo agli sviluppatori, sono davvero molto interessanti e stanno facendo girare la testa a molti iPhone fanboy e, onestamente, anche a noi. Vediamo subito tutte le principali innovazioni che vedremo a breve, si spera:

Impostazioni . All’interno delle impostazioni di iPhone cambia l’aspetto delle icone che seguiranno il tema scuro, se scelto dall’utente. Può essere mantenuto così selezionandolo appositamente anche con tema chiaro selezionato.

. All’interno delle impostazioni di iPhone cambia l’aspetto delle icone che seguiranno il tema scuro, se scelto dall’utente. Può essere mantenuto così selezionandolo appositamente anche con tema chiaro selezionato. Integrazione ChatGPT con Siri . Con iOS 18.2 finalmente ChatGPT sarà completamente integrata con Siri. Nel menù Impostazioni sarà possibile iscriversi a ChatGPT di OpenAI, se già non si è iscritti. Inoltre, sarà anche disponibile il limite di richieste giornaliere consentite.

. Con iOS 18.2 finalmente ChatGPT sarà completamente integrata con Siri. Nel menù Impostazioni sarà possibile iscriversi a ChatGPT di OpenAI, se già non si è iscritti. Inoltre, sarà anche disponibile il limite di richieste giornaliere consentite. Controllo Fotocamera . Il fantastico bottone, da alcuni amato e da altri un po’ odiato, incrementerà le sue funzionalità con una nuova opzione per bloccare la messa a fuoco automatica e un’opzione per regolare la velocità del doppio clic con il pulsante.

. Il fantastico bottone, da alcuni amato e da altri un po’ odiato, incrementerà le sue funzionalità con una nuova opzione per bloccare la messa a fuoco automatica e un’opzione per regolare la velocità del doppio clic con il pulsante. Apple Fitness . Per tutti gli sportivi che sfruttano questa app regolarmente saranno disponibili nuove scorciatoie.

. Per tutti gli sportivi che sfruttano questa app regolarmente saranno disponibili nuove scorciatoie. Batteria. Il nuovo aggiornamento include anche prestazioni migliorate sull’autonomia e una riduzione del riscaldamento sui dispositivi che viaggiano con la versione beta.