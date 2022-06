iOS 16 piace, ma non troppo: non convince gli utenti Android?

Pochi giorni fa, Apple ha tolto i veli alla nuova iterazione del software per iPhone, iOS 16 il quale, stando a quanto si apprende, sembra essere stato più un evoluzione che una rivoluzione. Di fatto, in cosa si traduce ciò? Semplice: pare che Apple non sia riuscita a conquistare il cuore degli utenti Android. Saranno pochi quelli che cambieranno sistema operativo in favore di quello della mela.

iOS 16 ha introdotto tantissime funzionalità smart: dalle rivoluzioni su iMessage alla facile rimozione delle foto duplicate in galleria, alle novità relative a CarPlay. I possessori di Android non sembrano essere rimasti stupiti neppure dalla personalizzazione della lock screen.

iOS 16 non convince i fan? Ecco cosa è emerso

Stando a quanto emerge da un sondaggio fatto dai colleghi di Android Central, i quali hanno intervistato un certo numero di utenti dopo la WWDC di Apple, è emerso che le novità presentate durante il keynote non hanno fatto breccia nel cuore degli Android-fan. Il motivo è sempre lo stesso: la mancanza di innovazione. Tim Cook si sa, rinnova ma innova poco; c’è da dire che quando lo fa, lo fa in grande stile. Pensiamo anche alla rivoluzione Apple Silicon M, ad esempio.

Il sondaggio ha visto protagonisti ben 13.893 persone; praticamente, di tutti loro, il 63% ha dichiarato di non voler passare da Android ad iOS. Il 24% invece, si è detto “incuriosito” dalla nuova versione e il 13% dei lettori ha affermato di aver già un iPhone.

Sebbene in molti abbiano criticato l’azienda di Cupertino affermando che ha “copiato” funzionalità da Android, c’è da dire che le versioni della mela sono completamente differenti per estetica e praticità. La personalizzazione dei widget o della lock screen è ben lontana da quella del robottino verde, spesso caotica e che tende a cambiare, di skin in skin, da OEM a OEM. Voi cosa ne pensate? Passerete ad un nuovo melafonino?

