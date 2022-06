iOS 16: la lock screen? È "un atto d'amore", secondo Federighi

Il noto Craig Federighi ha appena definito la nuova riprogettazione della lockscreen di iOS 16 come “un ​​atto d’amore”. Di fatto, dopo la WWDC, i clamori attorno alle nuove iterazioni dei software dei gadget di Apple sembrano essersi leggermente placati.

Ora, Federighi e Alan Dye hanno rilasciato un’intervista in cui parlano delle principali novità di iOS 16. Adesso, in una chiacchierata fatta ai microfoni di TechRadar, i due funzionari hanno spiegato perché Apple ha rinnovato questo elemento (la schermata di blocco) soltanto ora.

iOS 16: il mistero della lock screen personalizzabile

Torniamo indietro di due anni, alla presentazione di iOS 14. Durante la WWDC 2020, l’OEM di Cupertino ha svelato l’iterazione del software più compelta degli ultimi anni. All’interno di questa versione, sono stati aggiunti i widget di sistema per iPhone (per iPad sono arrivati nel 2021 con iPadOS 15). La compagnia ha introdotto anche la libreria delle app.

Lo scorso anno abbiamo visto la Focus Mode (molto utile per la gestione delle notifiche nel quotidiano); ora invece, la lock screen personalizzabile cambierà le carte in tavola ancora una volta. Ecco le parole di Craig:

Abbiamo visto una vera opportunità per prendere quell’area che si è davvero evoluta lentamente nel tempo ma non ha mai visto questo tipo di enorme passo avanti e per fare qualcosa di veramente grande, ma qualcosa di molto Apple e molto personale. Quindi, questo è un atto d’amore quest’anno.

Dye invece ha dichiarato che lo scopo della compagnia era quello di rendere ancora più personale il melafonino. Si è poi parlato dei font utilizzati nella nuova lock screen:

La tipografia è una nostra grande passione, i team di progettazione” e abbiamo una serie di altri caratteri tipografici di design Apple, anche alcuni script non latini. Quindi, per la prima volta, permettiamo agli utenti di scegliere il loro preferito.

Inoltre, la compagnia sembra aver preso spunto dalle watch faces per Apple Watch. Federighi ha speigato come la compagnia sia riuscita a ricreare l’effetto di profondità in tutte le foto per le immagini della schermata di blocco:

[Ci sono] in realtà circa una dozzina di reti neurali che giudicano la foto in base al fatto che sia un soggetto desiderabile, se ci sono persone lì, come sono inquadrate e ritagliate nella foto, le loro espressioni. Tutte queste cose che ci consentono di far emergere automaticamente opzioni davvero straordinarie e avvincenti per le persone e poi di renderle sullo schermo in un modo che le fa sentire quasi completamente nuove.

Dye ha aggiunto:

Naturalmente, abbiamo preso molta ispirazione per le complicazioni di Apple Watch nella progettazione di questi widget che rendono molto facile ottenere informazioni a colpo d’occhio.

L’intervista ha toccato moltissimi altri punti: pensiamo all’integrazione della messa a fuoco, della possibilità di ritagliare gli oggetti dalle foto e molto altro ancora.

