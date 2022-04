iOS 16 e watchOS 9: grandi cambiamenti all'orizzonte

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, iOS 16 e watchOS 9 riceveranno un importante upgrade al WWDC 2022; questo è quanto rivelato in queste ore.

Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, nella sua ultima edizione della newsletter Power On, ha affermato che è sempre più curioso delle novità che Apple introdurrà con i nuovi sistemi operativi iOS 16 e watchOS 9. Lui li definisce “grandi aggiornamenti”. Questa è la prima volta che l'uomo parla dei nuovi sistemi operativi dopo che la mela ha annunciato il keynote di giugno (WWDC 2022).

iOS 16 e watchOS 9: cosa aspettarci?

Sul fronte di iOS 16 il giornalista afferma di star ricercando “miglioramenti abbastanza significativi su tutta la linea, incluso un aggiornamento alle notifiche e nuove funzionalità di monitoraggio della salute“.

Anche se non pensa che l'azienda apporterà una “riprogettazione end-to-end all'interfaccia iOS, anche se questa non è cambiata molto da iOS 7“.

Curiosamente, anche il multitasking di iPadOS dovrebbe venir migliorato. I professionisti potrebbero ringraziare, grazie anche alla possibilità di gestire le app come “finestre mobili”.

Gurman dichiara anche che l'Apple Watch “potrebbe ottenere importanti aggiornamenti per l'attività e il monitoraggio della salute“. In passato, aveva detto che si aspettava per quest'anno, ben tre nuovi modelli di smartwach; fra questi, uno dovrebbe essere “rugged”.

In ultima analisi, Gurman non pensa che la mela annunci qualcosa relativo al suo fantomatico visore:

Per quanto ne so, un'introduzione in piena regola dell'auricolare per realtà mista è probabilmente ancora fuori questione a giugno, ma mi è stato detto che le versioni beta di iOS 16, nome in codice Sydney, sono piene zeppe di riferimenti all'auricolare e le sue interazioni con l'iPhone.

Tuttavia, l'headset potrebbe venir lanciato durante il ciclo di vita di iOS 16, che va da giugno di quest'anno all'autunno del 2023. Siamo molto curiosi e non vediamo l'ora di saperne di più. Voi cosa state aspettando con maggior enfasi?