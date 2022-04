Apple Watch: sapete che potete avere WhatsApp al vostro polso?

Sappiamo tutti che WhatsApp è una delle app di messaggistica online più interessanti al mondo, ma soprattutto quando si tratta di piattaforme Apple, notiamo che è presente solo su iPhone e Mac.

Ora, grazie ad un programmatore (Adam Foot), arriva una novità davvero molto frizzante: l'uomo è riuscito a fare il porting di WhatsApp con la nuova app WristChat per wearable di Cupertino. Ma come funziona?

WristChat porta WhatsApp su Apple Watch

L'app in questione utilizza l'API Web di WhatsApp per accedere ai messaggi dell'utente che decide di installarla a bordo del proprio wearable.

È è stata creata mediante la piattaforma SwiftUI così da fornire una UI pensata appositamente per Apple Watch. Dopo aver installato l'app sul vostro orologio, vi basterà scansionare il QR Code sfruttando l'app per iPhone.

Dopoaver configurato tutto, l'applicazione vi mostrerà tutti i messaggi, proprio come si ha con iMessage. Pigiate su una conversazione per aprirla e per rispondere: potrete usare la tastiera integrata. Semplicissimo.

Curiosamente, ci sono anche diverse opzioni per personalizzare la UI. Potrete scegliere se vedere o meno le immagini di profilo dei vostri contatti e potrete perfino cambiare il colore delle bolle dei messaggi. C'è anche il feedback tattile integrato e ci sono i suggerimenti volti per aiutare gli utenti a navigare all'interno del software.

Come si invia un messaggio? Anche se non puoi avviare una nuova conversazione da zero, potrete rispondere a quelle esistenti. Il metodo è molto semplice: vi basterà usare uno qualsiasi dei metodi di input disponibili: dettatura e Scribble. Chi ha un modello Series 7 infine, potrà sfruttare la tastiera nativa.

E se non si possiede un device di ultima generazione?

Nessun problema: c'è un'app complementare che si chiama WristBoard, che introduce quindi una tastiera per Apple Watch compatibile con tutti i dispositivi. I due software si trovano sull'App Store e costano 2,99 dollari ciascuno.