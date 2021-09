iOS 15, finalmente ci siamo: Apple confermato ufficialmente quando sarà rilasciata la prima release stabile del nuovo sistema operativo per dispositivi mobili. Nota anche la lista di iPhone compatibili: ecco quando potrai scaricare il nuovo aggiornamento sul tuo smartphone.

iOS 15 ufficiale: ecco quando arriva

L'attesissima prima release stabile dell'OS per melafonini ha finalmente un data di rilascio ufficiale. Il prossimo 20 settembre, in serata, potrai eseguire il download del sistema operativo sul tuo device e installarlo.

Naturalmente, come anticipato, non si tratta di un beta, ma di una versione stabile. Questo significa che l'update che andrai ad eseguire sarà sufficientemente privo di bug, almeno di quelli che rendono solitamente inutilizzabile una versione di test. Se vuoi scoprire in dettaglio cosa offre il nuovo sistema, puoi leggere il nostro approfondimento.

Quanto alla lista dei melafonini compatibili, questa era già stata resa nota da tempo:

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPod Touch (settima generazione)

iPhone SE (prima e seconda generazione)

A questo elenco si aggiunge l'intera gamma dei nuovi iPhone 13: saranno tutti commercializzati con iOS 15 già a bordo, quindi servirà esclusivamente eseguire l'update alle successive release.

Pronto? La data prescelta è il 20 settembre 2021, a partire dalle 19 circa, ora locale.

