Come da previsioni, iOS 14.8 alla fine è stato rilasciato ufficialmente ed è disponibile al download per tutti gli smartphone compatibili. Una novità che arriva proprio alla vigilia del lancio dei nuovi iPhone 13. Ecco perché aggiornare subito. Naturalmente, disponibile anche iPadOS 14.8 per iPad.

iOS 14.8 disponibile: aggiornare è fondamentale

Un aggiornamento discretamente pesante, da quasi 400MB, consigliato da Apple per motivi di sicurezza. Di conseguenza, l'update risulta fondamentale proprio per migliorare la protezione dei melafonini:

“questo aggiornamento fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti”

Dunque, appena possibile porta sul tuo iPhone il nuovo update, così da essere pronto per l'installazione di iOS 15, che sarà ormai a breve disponibile per tutti. Come sempre, il nostro consiglio è quello di trovare una rete stabile (dati o WiFi) e di collegare lo smartphone alla corrente elettrica prima di seguire l'installazione dell'aggiornamento ad iOS 14.8.

Intanto, ti ricordiamo l'appuntamento del 14 settembre a partire dalle 19, ora locale: durante il tradizionale keynote, la mela morsicata presenterà ufficialmente i nuovi iPhone 13 e non solo.

