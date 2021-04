iOS 15 potrebbe avere a bordo delle novità eccezionali per quello che riguarda la gestione delle notifiche, almeno stando a quanto emerso dagli ultimi report.

iOS 15: cambiano le notifiche

Una delle novità più interessanti della prossima release dell’OS della mela morsicata potrebbe riguardare proprio la gestione delle notifiche. Infatti, potresti essere in grado di avere il controllo totale delle stesse, gestendole sulla base di precisi contesti.

Ad esempio, il modo in cui visionerai e sentirai le stesse, potrebbe cambiare sulla base dei diversi momenti della giornata. Se lavori, se dormi oppure se sei alla guida: ben diverso dal classico “non disturbare“, che di solito si sceglie di usare quando, appunto, si desidera non avere fastidi.

Una novità decisamente più interessante, che permetterebbe ad iPhone di avvicinarsi ancora di più alle abitudini degli utenti. Ovviamente, la gestione delle notifiche, non sarebbe l’unico novità in arrivo insieme ad iOS 15. Fra le altre, sicuramente è degna di nota la possibilità che ci sia una voce, all’interno delle impostazioni sulla privacy, che ti permetta di sapere quali applicazioni raccolgono dati in modo silente, cioè senza che tu te ne accorga.

Ti ricordiamo che iOS 15, insieme ad iPadOS 15, sarà ufficiale a brevissimo, ovvero durante la WWDC21. Manca una manciata di giorni e poi scopriremo ogni dettaglio sui nuovi sistemi operativi di Apple.

Smartphone