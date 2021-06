Secondo quanto si apprende, sembra che gli sviluppatori potranno richiedere più memoria per le app presenti in iOS 15. Stando a quanto dichiarato, il valore della chiave è com.apple.developer.kernel.increased-memory-limit, un valore booleano che consente agli sviluppatori di richiedere più memoria per le loro app. Tuttavia, Apple non ha indicato ufficialmente il valore esatto della memoria che gli sviluppatori potranno ottenere per i loro prodotti software. Questa proprietà sarà disponibile per la nuova iterazione del firmware del s.o. della mela e versioni successive e, secondo MacRumors, anche iPadOS 15 riceverà tale funzione.

iOS 15: gli sviluppatori ora saranno più “liberi”

Secondo i rapporti, l'attuale memoria massima disponibile per una singola app ha un tetto massimo di 5 GB. Apple ha affermato che richiedere più memoria si applicherebbe solo a determinati modelli di dispositivi e che gli sviluppatori potranno usufruire della funzione “os_proc_available_memory” per determinare la quantità di storage disponibile all'interno del sistema.

WPA3 anche per l'hotspot

La funzione hotspot personale iOS/iPadOS 15 di Apple ora supporta il protocollo WPA3 per una maggiore sicurezza al fine di prevenire gli attacchi hacker sulle password presenti nel sistma.

WPA3 proviene da Wi-Fi Alliance ed è attiva da giugno 2018. Il suo obiettivo principale è “semplificare la sicurezza Wi-Fi, consentire un'autenticazione più forte e fornire una maggiore forza di crittografia.”

La connettività Wi-Fi su iPhone e iPad di Apple supporta da tempo la chiave WPA3. Tuttavia, l'Hotspot personale utilizza solo il WPA2. Ad ogni modo, tranquilli: l'esperienza di connessione all'hotspot personale rimarrà la stessa. Tuttavia, WPA3 ha “un'autenticazione basata su password resiliente” che “fornirà una protezione più forte contro i tentativi di terze parti di indovinare le password“. Questo sarà rilevante per gli utenti con password semplici.

iPadOS 15 Beta 2 non è disponibile per un iPad Pro del 2016

Qualche giorno fa, Apple ha rilasciato agli sviluppatori iOS 15 beta 2 (numero di versione interno 19A5281h) e iPadOS 15 beta 2. Questo è il primo aggiornamento da quanto il sistema è stato annunciato durante il WWDC 2021 tenutosi all'inizio di questo mese.

Le note di rilascio di iPadOS 15 beta 2 sul sito Web degli sviluppatori di Apple mostrano che l'aggiornamento non è disponibile per la variante Wi-Fi + LTE dell'iPad Pro da 9,7″ del 2016 per motivi sconosciuti. I media ipotizzano che Apple abbia trovato alcuni bug gravi.

