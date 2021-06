In iOS 15, Apple sembra aver apportato alcuni miglioramenti all'app per le foto. Ad esempio, si potranno vedere i dati EXIF ​​​​della foto. Questa funzione è implementata tramite un nuovo pulsante denominato “Informazioni”. La nuova feature fornirà un campo titolo per la foto selezionata.

iOS 15: l'app Foto vi mostrerà dove sono salvate le immagini

Questo, a sua volta, rivelerà dove è stata scattata l'immagine e altri dettagli interessanti. Oltre a quanto dichiarato sopra, se una foto non è stata scattata con la fotocamera di un telefono cellulare, il pulsante delle informazioni indicherà anche all'utente da quale applicazione sul dispositivo è stata realizzata l'immagine. Ad esempio, nello screenshot qui sotto, si può vedere che l'immagine di HomePod viene salvata da Internet tramite Safari.

Se si farà clic sulla posizione “salva da” in grassetto, l'app foto filtrerà la libreria di foto per mostrare eventuali altre immagini salvate dalla stessa app. In questo modo, sarà più comodo trovare alcune immagini. A partire da ora, la prima versione beta per sviluppatori di iOS 15 è già disponibile. Secondo la società, la versione beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo. Per quanto riguarda la stabile ufficiale, gli utenti dovranno attendere fino a questo autunno.

Attualmente, gli sviluppatori stanno lavorando con il sistema, quindi nuove funzionalità spuntano sul web ogni giorno. Pensiamo all'opzione che permette di trascinare immagini e testo tra le applicazioni al fine di completare un'operazione di copia/incolla.

Questa funzione non è del tutto nuova: iPadOS ha già questa funzione. Tuttavia, è la prima volta che arriva su iOS. Gli utenti saranno in grado di selezionare un'immagine o un paragrafo di testo da un'applicazione; dopo aver rilasciato il dito, il testo o l'immagine verranno automaticamente inseriti nella casella di modifica di un'altra app. Non di meno, iOS 15 chiederà dove inserire il suddetto testo o foto con l'animazione.

iOS 15 di Apple sarà compatibile con iPhone 6s/6s Plus/SE e telefoni cellulari successivi. La nuova versione del sistema avrà una nuova iterazione di FaceTime, mappe ridisegnate, un nuovo “meteo”, e upgrade vari al centro delle notifiche.

Apple

App