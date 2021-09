iOS 15: il BUG che sta facendo impazzire gli utenti

Apple ha recentemente lanciato la versione stabile finale di iOS 15, ma a quanto pare alcuni bug sono riusciti a sfuggire al beta test.

iOS 15: avete visto anche voi questo messaggio?

Un paio di giorni di utilizzo sono stati sufficienti per mostrare un piccolo bug fastidioso che innervosisce gli utenti possessori di iPhone. Secondo i rapporti dei forum di supporto dell'azienda, gli utenti che hanno eseguito l'aggiornamento a iOS 15 stanno vedendo un messaggio che informa che lo spazio di archiviazione del proprio iPhone è pieno. Questo sta accadendo anche con i terminali aventi molto spazio di archiviazione disponibile. Sembra che, per il momento, non ci sia un modo per risolvere il problema.

Secondo nuovi rapporti, il prompt “Memoria iPhone quasi pieno” viene visualizzato solo su iOS 15. Secondo coloro che ne stanno soffrendo, sembra che non vi sia, ad oggi, un metodo per rimuovere questo problema. Toccare il prompt è l'unica opzione e reindirizza gli utenti alla sezione di archiviazione iOS, dove viene visualizzata una quantità di spazio di archiviazione disponibile. Il problema sembra riguardare il processo di tabulazione per le domande. Il firmware sta leggendo male l'allocazione dello spazio di archiviazione e mostra un simile messaggio anche quando la memoria nel telefono è quasi tutta libera.

L'OEM di Cupertino deve ancora riconoscere il problema e deve presto rilasciare un aggiornamento con una correzione al seguito. Di solito, l'azienda è una delle più veloci a risolvere bug e falle di sicurezza ed è abbastanza nota per il rilascio patch per glitch di varia natura. Tuttavia, ad oggi venerdì 24 settembre, la società deve ancora fornire informazioni su questa criticità.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la compagnia di Tim Cook sta procedendo con il test di iOS 15.1. La nuova versione sarà il primo importante update del nuovo software. Porterà – finalmente – SharePlay. È interessante notare che la funzione era precedentemente disponibile per la beta di iOS 15, ma a causa di numerosi problemi tecnici con tale funzione, l'azienda ha optato per la sospensione della stessa, posticipandone il rilascio a tempi migliori.

Intanto noi speriamo che il bug che coinvolge lo spazio di archiviazione pieno non sia qualcosa di così complicato.