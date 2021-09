Con iOS 15.1 il Green Pass si potrà inserire in Apple Wallet

Apple ha appena rilasciato la beta di iOS 15.1 per gli sviluppatori. La versione del sistema operativo della mela introduce il supporto per SharePlay e per le schede di vaccinazione dei singoli Paesi all'interno di Apple Wallet.

iOS 15.1: quali sono le novità?

Solo un paio di giorni dopo aver rilasciato la versione stabile di iOS 15 per iPhone, l'azienda di Cupertino ha distribuito in rollout la Beta di iOS 15.1. L'aggiornamento è attualmente disponibile per gli sviluppatori per il download come update over-the-air (OTA) scaricabile dalle impostazioni del device.

Il software in questione introduce nuove funzionalità all'app Salute; questa ha aggiunto il supporto per l'archiviazione di dati relativi alla vaccinazione anti-Covid-19 e i risultati dei test dei tamponi. Con l'ultima versione Beta di iOS 15.1, si potrà aggiungere (in Italia) il Green Pass all'applicazione Apple Wallet.

Per questa nuova features, Apple utilizza i classici dati delle smart card sanitarie. Pertanto, potrete anche condividere le cartelle cliniche verificabili archiviate nell'app Salute con app di terze parti approvate che richiedono queste informazioni, comprese compagnie aeree, sedi di eventi e altre attività.

Attualmente, molti Paesi americani come la California, Louisiana, New York, Virginia, Hawaii e alcune contee del Maryland supportano le Smart Health Card. Da noi in Italia, la famosa certificazione potrà essere allocata direttamente qui per una facile condivisione e per essere esibita ogni qualvolta sarà necessario.

Tenete presente che tutte le opzioni che vediamo nella versione beta non è detto che arrivino nella build stabile. Pensiamo a SharePlay; era presente nella Beta di iOS 15 ma è stata eliminata poco dopo con il firmware definitivo. Ora è tornata in versione beta con iOS 15.1, iPadOS 15.1 e tvOS 15.1; dovremo vederla ufficialmente in un aggiornamento futuro. Speriamo bene.