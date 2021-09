iOS 15 e iPadOS 15 disponibili al DOWNLOAD: ci siamo

Promessa mantenuta. Nella serata di oggi, lunedì 20 settembre 2021, iOS 15 ed iPadOS 15 sono stati resi disponibili per il download nella loro prima edizione stabile. Ecco come scaricare e aggiornare subito il tuo iPhone o iPad in totale sicurezza.

iOS 15 e iPadOS 15 disponibili al download per tutti

I nuovi sistemi operativi per dispositivi mobili sono stati finalmente resi disponibili al download nella loro prima edizione stabile. La mela morsicata lo aveva comunicato durante il lancio della gamma dei nuovi iPhone 13.

iOS 15 è pronto a portare il tuo melafonino su una nuova dimensione, grazie a tutte le funzionalità delle quali è dotato. Allo stesso modo, iPasOS 15 è pronto a dare un boost alla tua produttività, insieme al tuo iPad.

Per aggiornare i tuoi dispositivi mobili in tutta sicurezza, devi semplicemente badare a pochi piccoli accorgimenti:

esegui un backup preventivo di tutti i dati;

assicurati che lo smartphone abbia la batteria sufficientemente carica, ancora meglio se lo lasci collegato alla corrente durante tutta la dose di update;

tieni il tuo device sotto buona copertura di rete con traffico dati illimitato (o parecchio ampio); meglio se in WiFi.

Dopo aver verificato che sia tutto in ordine, accedi alle impostazioni di iPhone e iPad e scorri fino alla sezione dedicata agli aggiornamenti per scaricare iOS 15 o iPadOS 15.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 : tutti i prezzi