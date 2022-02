iOS 15.4 spoilera l'arrivo del visore Apple AR/VR

iOS 15.4 suggerisce l'arrivo del supporto per l'headset AR/VR e le notifiche push in arrivo per le applicazion Web. Ricordiamo che la scorsa settimana la mela ha rilasciato la prima beta del nuovo firmware agli sviluppatori e agli utenti facenti parte del programma di beta pubblico. L'aggiornamento, che include numerose nuove funzionalità, suggerisce alcune modifiche gradite in arrivo in Safari. Più nello specifico, si legge che l'OEM di Cupertino sta finalmente lavorando per abilitare le notifiche push per le app Web su iOS. Ma non è tutto: grazie all'API WebXR si è scoperto il supporto per un ipotetico futuro headset AR/VR.

Con iOS 15.4 arrivano le notifiche push sui siti web

Come notato dallo sviluppatore Maximiliano Firtman, iOS 15.4 beta introduce nuove funzionalità che possono essere utilizzate da siti e app Web. Una di queste è il supporto per icone personalizzate universali, quindi lo sviluppatore non ha più bisogno di aggiungere codice specifico per fornire un'icona dell'app Web per i dispositivi iOS.

“Per quattro anni, abbiamo Safari su iOS che supporta Web App Manifest (dall'11.3-marzo 2018), ma la dichiarazione delle icone è stata sempre ignorata (una mancanza di supporto che non è mai stata documentata da Apple o WebKit, BTW). Ciò ha portato a molte installazioni di Progressive Web App su iOS senza un'icona adeguata, poiché devi anche aggiungere un <link> con rel=apple-touch-icon nel tuo HTML e non tutti gli sviluppatori di PWA lo stavano facendo.

Tuttavia, il cambiamento più notevole deve ancora arrivare, ovvero le notifiche push per le app Web. Mentre Safari su macOS consente ai siti Web di fornire avvisi agli utenti quando la pagina Web è in background (o in alcuni casi anche con l'app chiusa), l'azienda non ha mai abilitato la stessa funzione su iOS.

Fortunatamente, qualcosa sembra che stia per cambiare. Come notato da Firtman, iOS 15.4 beta aggiunge nuove “Notifiche Web integrate” e “Push API” all'interno delle impostazioni di Safari. Entrambe le opzioni non funzionano nella versione beta 1, ma questa è una forte indicazione del fatto che la compagnia abiliterà finalmente le notifiche push per siti e app Web su iOS.

Ma non è tutto…

È interessante notare che iOS 15.4 beta ora include l'API WebXR, che fornisce il primo supporto per il visore di realtà aumentata e virtuale sui siti Web. L'API viene disabilitata per impostazione predefinita ma, anche se abilitata, al momento non ci sono headset AR/VR che attualmente funzionano con i prodotti della mela.

Il rilascio ufficiale di iOS 15.4 al pubblico è previsto per questa primavera.