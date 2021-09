iOS 15: 3 funzioni PAZZESCHE da usare ogni giorno

iOS 15 è stato rilasciato da poco nella prima versione stabile e sono sicura che ancora non hai scoperto tutto quello che può offrirti. Ci sono tre funzioni che definire “pazzesche” non è esagerato, almeno secondo il mio punto di vista. Per me, una feature pazzesca è quella che ti semplifica la vita nel quotidiano, che è così utile che finisci per usarla tutti i giorni e non puoi più farne a meno.

Soprattutto, quando sono davanti a una novità che fa – semplicemente – fa quello che promette. Potrei fare enormi elenchi di feature che, su carta, sono impressionanti. Poi però, nel pratico, si rivelano totalmente inutile oppure ottimizzate talmente male da essere inutilizzabili. Non è il caso di quello che sto per mostrarti oggi.

iOS 15: 3 funzioni mai più senza

La prima è il “Live Text“. Certamente, non si tratta della prima volta che su smartphone arrivano strumenti capaci di permettere di estrapolare un testo da una foto o da uno screenshot. La differenza è che qui viene fatto tutto alla perfezioni: le trascrizioni non saltano lettere o punteggiatura. Super pratica, puoi usarla direttamente dalla fotocamera: prova a inquadrare un testo, in basso a sinistra comparirà un'icona come quella che puoi vedere in basso.

Allo stesso modo, puoi sfruttarla con uno screenshot: comparirà la stessa icona. Basta cliccarci sopra per usare il testo estrapolato come preferisci (ad esempio, per una ricerca sul Web.

La seconda feature è comodissima. Per la prima volta, porti un oggetto (un testo, una foto e non solo) da una app all'altra, semplicemente trascinandola. Per permetterti di comprendere meglio come funziona, ti lascio un video esempio realizzato da Marco Alonso, Human Interface Designer per Apple.

iOS 15 introduces Drag and Drop between apps to the iPhone. Make sure to give it a try! #iOS15 pic.twitter.com/YzXdv3ENHJ — Marcos Alonso (@malonso) September 20, 2021

Come vedi, in un attimo porti gli oggetti da una parte all'altra, senza dover fare troppi passaggi.

L'ultima funzionalità è “Full Immersion“. Una feature che ti permette di concentrarti nell'attività che stai svolgendo, eliminando le distrazioni. Puoi scegliere la tua attività fra quelle già presenti (sport, guida, lettura, meditazione o videogiochi) oppure crearne una personalizzata scegliendo come ridurre le distrazioni, appunto.

Trovi la feature nel centro di controllo, cliccando sull'icona che vedi cerchiata in basso.

Ecco, queste per me sono funzionalità eccezionali introdotte da iOS 15. Feature che aiutano davvero nel quotidiano e che ho iniziato a usare subito dopo l'aggiornamento al nuovo OS. Se desideri scoprire altre chicche, dai un'occhiata a queste 5 funzioni nascoste del nuovo sistema operativo.