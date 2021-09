iOS 15: 5 funzioni NASCOSTE che devi provare subito

iOS 15 è finalmente stato reso disponibile nella prima versione stabile. Non è ancora un sistema perfetto, questo è certo, ma i futuri aggiornamenti risolveranno i piccoli problemi. Intanto però, perché non sfruttare al meglio tutto quello che il sistema può offrire? Scommetto che non hai ancora sperimentato queste 5 funzionalità nascoste, che dovresti provare subito.

iOS 15: 5 funzioni da provare immediatamente

La prima funzionalità riguarda la possibilità di ritrovare il tuo iPhone se lo perdi. Non mi riferisco al classico “Trova il mio iPhone”, che di fatto è limitato dalla possibilità che il tuo melafonino venga spento dopo che l'hai perso. Adesso, anche se il tuo device viene perso, è comunque rintracciabile. Sai perché? Rimane acceso il Bluetooth, con basissimi consumi energetici. Quindi, il tuo device diventa simile a un AirTag e puoi facilmente ritrovarlo. Se ci fai caso, la nuova feature viene segnalata nella schermata di spegnimento del dispositivo.

La seconda funzione riguarda invece le previsioni meteo. Sai che adesso puoi sapere in tempo reale se ci sono temporali, nevicate o piogge in arrivo? Basta attivare la funzionalità delle notifiche dall'app meteo: apri la schermata principale, clicca sul menu con i tre puntini e poi su “Notifiche”.

La terza feature è una manna dal cielo, soprattutto se una determinata applicazione ha i caratteri troppo piccoli. Puoi renderli più grandi, senza dover rendere più grandi i caratteri di ogni menu o app. Riuscirci è semplicissimo: apri le impostazioni, scegli “centro di controllo”, poi aggiungi al centro la feature dedicata alla dimensione testo. Poi, apri l'app della quale vuoi ingrandire il carattere, scegli l'icona della dimensione testo e decidi la dimensione.

La quarta funzionalità è altrettanto utile: sai che adesso puoi usare la feature dedicata alla traduzione praticamente in qualsiasi applicazione, che permetta di selezionare del testo. Super pratico e utile, permette di comprendere praticamente qualsiasi testo in lingua straniera.

La quinta funzione riguarda l'attività delle applicazioni. Adesso puoi controllare, con report settimanali, come si usano i permessi le varie app che usi. Quando e come accedono – ad esempio – a microfoni e fotocamere e non solo. Per sfruttare questa feature devi prima attivarla e puoi farlo dalle impostazioni: scegli “Privacy” e scorri fino infondo, lì troverai la voce “Registra Attività”.

Insomma, in iOS 15 le novità di certo non mancano e sono apprezzabili su tutti i modelli compatibili con il nuovo sistema operativo, non solo sui nuovi iPhone 13. Non resta che scoprire tutto quello che l'OS ha da offrire, a partire da queste funzioni nascoste.