iOS 15.2 Beta 4 è UFFICIALE, ma solo per gli sviluppatori

Apple sta distribuendo la nuova Beta 4 di iOS 15.2 agli sviluppatori mentre si avvicina il rilascio global della Golden Master. Nell'ultimo update segnaliamo che è disponibile anche per i beta tester pubblici.

iOS 15.2 Beta 4: cosa cambia?

Dopo una breve pausa, le attività beta relative allo sviluppo del nuovo software di Apple sembrano essere tornate a pieno regime. Apple sta ora implementando iOS 15.2 beta 4 per gli sviluppatori registrati, portando nuove funzionalità e continui perfezionamenti. L'aggiornamento di oggi alla beta 4 arriva poco più di due settimane dopo il debutto della beta 3 per sviluppatori e utenti beta pubblici.

La nuova versione odierna di iOS 15.2 è disponibile per gli sviluppatori tramite un aggiornamento via OTA nell'app Impostazioni. Come al solito, se l'aggiornamento non viene visualizzato immediatamente per il download, continuate a controllare, poiché a volte sono necessari alcuni minuti per vederlo apparire nelle impostazioni dei device di tutti gli sviluppatori registrati. Il numero di build di iOS 15.2 beta 4 è 19C5050b.

Apple sta inoltre rilasciando agli sviluppatori iPadOS 15.2 beta 4, nonché nuove beta di watchOS 8.3 e tvOS 15.2. Ecco tutti i dettagli sulle uscite di queste ore:

watchOS 8.3 beta 4 (build: 19S5050c);

iPadOS 15.2 beta 4 (build: 19C5050b);

tvOS 15.2 beta 4 (build: 19K5050a);

HomePod 15.2 beta 4 (build: 19K5050a).

Come aggiornamento, iOS 15.2 apporta alcune modifiche degne di nota per gli utenti di iPhone e iPad. In particolare, aggiunge la funzionalità completa “Rapporto sulla privacy dell'app” all'applicazione Impostazioni. Con questo, gli utenti possono ora vedere i dati a cui accedono le applicazioni, incluse app di terze parti e app Apple.