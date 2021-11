iOS 15.2 Beta 3 è qui: ecco tutte le novità

Apple ha rilasciato oggi la terza beta di iOS 15.2 per gli sviluppatori a scopo di test; l'azienda di Cupertino continua a perfezionare le funzionalità prima del rilascio del software. La nuova versione non aggiunge tante nuove funzionalità come le iterazioni del firmware precedenti, ma ci sono alcune modifiche degne di nota. Partiamo con ordine.

iOS 15.2 Beta 3: ecco cosa cambia

Fate attenzione: ci sono tante novità, ma anche instabilità generali e bug anche piuttosto gravi. Installate il software solo se siete utenti esperti e non usate il device sul quale inserite la Beta 3 come vostro “Daily Driver”.

Ricerca playlist nell'app Musica

Apple ha aggiunto una funzionalità tanto attesa che consente agli utenti di Apple Music di cercare all'interno delle playlist.

Modalità Macro

Per i modelli iPhone 13 Pro e Pro Max, c'è un'opzione Macro per scattare foto ravvicinate con l'obiettivo Ultra Wide. L'azienda ha modificato i controlli per la suddetta modalità nella beta di iOS 15.2 e ha chiarito le impostazioni disponibili per la funzione nella nuova versione del software. C'è un interruttore rinominato “Macro Control” nella Fotocamera (presente nell'app Impostazioni) che chiarisce che gli utenti possono attivare la funzione manualmente con un pulsante virtuale. “Mostra il controllo della fotocamera per passare automaticamente all'obiettivo Ultra Wide per acquisire foto e video macro“, si legge nella descrizione dello switch. Con questo abilitato, gli utenti possono toccare una piccola icona a forma di fiore nell'app Fotocamera per attivare la funzionalità quando si è vicini a un oggetto. Era già stato introdotto nella seconda beta, ma prima era fonte di confusione perché Apple non aveva ancora aggiornato la dicitura per l'interruttore nella sezione delle Impostazioni.

iCloud Private Relay

Nelle sezioni Cellulare e WiFi dell'app Impostazioni, Apple ha chiarito la dicitura “iCloud Private Relay”. Lo switch, che in precedenza era chiamato “‌iCloud‌ Private Relay” è stato rinominato in “Limita tracciamento indirizzo IP” per rendere più chiaro il suo funzionamento quando viene attivato. La funzionalità generale è la medesima, ma abbiamo un nome più chiaro e didascalico.

App Promemoria

Secondo le note di rilascio di Apple, i tag possono essere rinominati ed eliminati in blocco nell'app Promemoria.

Bug

Ci sono alcuni bug rimanenti nella beta. Dalle note di rilascio di Apple: