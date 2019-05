Il momento di avere dettagli ufficiali su iOS 13 è finalmente molto vicino: il prossimo 3 giugno inizierà la WWDC di Apple, durante la quale il colosso di Cupertino solitamente svela al mondo i suoi nuovi sistemi operativi.

iOS 13, ufficialità in arrivo

Chiaramente, dall’annuncio alla fase di rilascio ufficiale solitamente passano dei mesi, la prima release stabile diventa disponibile in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone (dunque in autunno). Intanto però, il prossimo 3 giugno verrà annunciato l’inizio del programma di beta test, che consentirà a chi ne fa parte di provare in anteprima le novità del sistema operativo.

I rumor sull’argomento certamente non mancano, da tempo ormai trapelano informazioni più o meno attendibili su come potrebbe essere il nuovo sistema operativo. Molto probabilmente, sarà finalmente disponibile una dark mode nativa, delle nuove gesture e probabilmente anche un rinnovamento generale delle applicazioni di sistema.

Ad ogni modo, se siete curiosi, il prossimo 3 giugno, oltre all’annuncio ufficiale dell’OS, verranno svelate anche tutte le novità di quest’ultimo. Solitamente, durante la WWDC, Apple non si limita a presentare il nuovo sistema operativo mobile: molto probabilmente verranno ufficializzati anche le nuove edizioni di macOS, tvOS e watchOS.

la conferenza iniziale del WWDC si terrà – il 3 giugno – a San Jose, in California, ma i lavori continueranno fino al 7 giugno. Se non vedete l’ora di conoscere tutte le novità che il colosso di cupertino ha in serbo per i suoi device, non vi resta che seguire in streaming l’evento direttamente sul sito ufficiale di Apple.

