Apple ha appena rilasciato ufficialmente iOS 13.7 ed iPadOS 13.7 in versione stabile. Scarica subito l’aggiornamento per il tuo iPhone o il tuo iPad. Ecco le novità.

iOS 13.7 ed iPadOS 13.7 disponibili

Da pochi minuti, sui device compatibili, sono disponibili le ultime release software di iOS e iPadOS. Si tratta anche dell’ultimo aggiornamento rilasciato prima dell’arrivo di iOS 14.

Il changelog è parecchio corposo, soprattutto quello di iOS 13.7. Infatti, all’interno dell’update ci sono le nuove API per la gestione delle notifiche di esposizione al CoVid-19, ovvero quelle che renderanno possibile ricevere informazioni sul possibile rischio di contagio, senza dover utilizzare applicazioni di tracciamento, come Immuni.

Ti abbiamo raccontato della novità quando la stessa è stata rilasciata sulla versione beta del firmware:

iOS 13.7 ti consente di attivare il sistema di notifiche di esposizione al COVID-19 senza la necessità di scaricare un’app. La disponibilità del sistema dipende dal supporto da parte dell’autorità sanitaria della zona in cui ti trovi. Questa versione include anche altre risoluzioni di problemi per iPhone.

Per il momento, in Italia non cambierà il modo di gestire le notifiche di esposizione, ma entro la fine dell’anno le nuove API potrebbero essere sfruttate anche da noi.

Intanto, per il momento è importante scaricare subito l’aggiornamento ad iOS 13.7 sul tuo iPhone e ad iPadOS 13.7 su iPad.

