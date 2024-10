Inverno caldissimo con questo Termoventilatore: soli 22€ su Amazon

Non hai i riscaldamenti e quando devi fare la doccia congeli nel bagno? Non ci sono rischi ulteriori con l’inverno in arrivo se porti a casa il tuo Termoventilatore di De’Longhi da usare praticamente ovunque. Piccolo ma potente con 2 impostazioni e con sistema antigoccia. Mettilo in bagno o dove ti fa più comodo per non soffrire il freddo. Puoi acquistarlo a soli 22,99€ su Amazon con uno sconto del 34% che lo rende super conveniente.

Termoventilatore De’Longhi, perché sceglierlo?

È il classico. Impossibile non averlo mai visto prima d’ora: il Termoventilatore di De’Longhi è una certezza nel bagno di qualsiasi abitazione che non ha un sistema di riscaldamento. In inverno diventa l’alleato numero uno perché solo chi l’ha provato sulla pelle propria sa cosa vuol dire uscire dalla doccia bollente e congelare all’istante.

Grazie alle sue dimensioni compatte, puoi posizionarlo comodamente dove vuoi e senza preoccuparti. Lo accendi e scegli tra le due potenze a disposizione per avere un calore più o meno accentuato. Inoltre hai una seconda manopola con cui regolare la velocità di ventilazione.

Al suo interno sopo integrate una serie di tecnologie che lo rendono estremamente sicuro come la protezione antigoccia, il termostato, la protezione antigelo e il doppio isolamento. Attraverso la maniglia, inoltre, lo puoi spostare senza rischiare problemi.

Insomma, lui con la sua potenza compresa tra i 1000 e 2000W ti riscalda quando più ne hai bisogno. Nulla ti vieta di metterlo anche sotto la scrivania se ne hai necessità.

A soli 22,99€ su Amazon, il Termoventilatore di De’Longhi è il tuo alleato contro il freddo in arrivo. Collegati immediatamente in pagina e approfitta dello sconto del 34% per aggiungerlo al tuo carrello con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.