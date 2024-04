Internxt: la soluzione di cloud storage perfetta per la tua privacy

Se stai cercando un servizio di cloud storage che ti permetta di archiviare i tuoi file in modo sicuro e privato, Internxt potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Con un focus particolare sulla privacy e la sicurezza dei dati degli utenti, Internxt offre una serie di vantaggi che lo rendono un’opzione interessante per chi è alla ricerca di un servizio di archiviazione affidabile e sicuro.

Internxt: i dettagli

Una delle caratteristiche più interessanti di Internxt è la sua crittografia avanzata, che garantisce che i tuoi file siano al sicuro da occhi indiscreti. Inoltre, il servizio è open source e trasparente, il che significa che è possibile condurre revisioni e audit indipendenti per garantire che i tuoi dati siano al sicuro.

Ma la sicurezza non è l’unico punto forte di Internxt. Il servizio offre anche un’ottima accessibilità multipiattaforma, con app disponibili per dispositivi mobili iOS e Android, così come applicazioni desktop. Questo significa che puoi accedere ai tuoi file ovunque ti trovi, su qualsiasi dispositivo.

Inoltre, Internxt ti permette di condividere i tuoi file in modo sicuro, garantendo che solo le persone autorizzate possano accedervi e decidendo quante volte possono essere scaricati. Questo è particolarmente utile se hai bisogno di condividere file sensibili con colleghi o clienti.

Per quanto riguarda i piani di prezzo, Internxt offre diverse opzioni per soddisfare le esigenze individuali e aziendali. Il piano base è gratuito e include 10 Giga di storage. Se invece, sei alla ricerca di più storage, puoi richiedere uno dei pacchetti a pagamento a partire da 45,99 euro al mese con 200 Giga di partenza. Puoi richiedere un massimo di 10TB di spazio di archiviazione in cloud.