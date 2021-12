Internet Unlimited Vodafone fino al 26 Dicembre!

Internet Unlimited di Vodafone è ritornata disponibile ONLINE ad un prezzo davvero molto interessante per il periodo natalizio. Fino a Santo Stefano, infatti, è possibile richiedere l’attivazione a meno di 25 euro al mese.

Internet Unlimited: i dettagli della PROMO Fibra Vodafone

L’offerta in questione non prevede vincoli contrattuali, questo è sicuramente una cosa da sottolineare!

Internet Unlimited di Vodafone offre internet senza limiti a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo con tecnologia FTTH, Vodafone Station compresa nel prezzo e chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali in PROMO GRATIS solo ONLINE. Il canone è di soli 24,90€ mensili, invece di 29,90 euro al mese.

A seconda della tecnologia presente in zona è possibile capire anche la velocità stimata. Per verificare la copertura è necessario fare click qui.

Come detto, la promozione in questione non ha vincoli basta solo restituire il modem entro 30 giorni dalla disdetta.

Costi ed altro

Internet Unlimited è disponibile solo online con le chiamate illimitate al prezzo promozionale fino al 26 Dicembre 2021, salvo eventuali proroghe. Il pacchetto con internet illimitato e chiamate senza limiti e modem è tutto incluso nel prezzo mensile e non prevede costi di attivazione.

Inoltre, in caso di cambio operatore o disdetta è necessaria la restituzione del Modem entro 30 giorni, In caso contrario sono previsti dei costi che variano a seconda del periodo di permanenza.