Intel vuole sfidare Apple con nuovi chip POTENTISSIMI

Recentemente, Intel ha rilasciato il primo lotto dei suoi ultimi processori “Aider Lake” di dodicesima generazione. All'evento, ha introdotto 6 nuovi SoC per PC desktop, compreso il Core i9-12900K di fascia alta. Questo è un chipset a 16 core con 8 core di prestazioni e 8 core per l'efficienza energetica.

Sebbene i primi SoC di 12a generazione siano a livello desktop, questi possono ancora essere confrontati in modo interessante con i chip M1 Pro e M1 Max visti nei nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici di Apple. Ci sono state voci secondo cui Apple prevede di lanciare un nuovo computer iMac da 27 pollici con gli stessi processori visti nei nuovi laptop, nella prima metà del prossimo anno.

I primi risultati del test benchmark GeekBench 5 dell'Intel Core i9-12900K mostrano che le prestazioni multi-core del processore sono quasi 1,5 volte più veloci di quelle di M1 Pro e M1 Max. Nello specifico, finora, il punteggio multi-core medio del processore Core i9 è di circa 18.500. Allo stesso tempo, quelli dei nuovi M1 sono di circa 12.500.

A questo proposito, AnandTech ha condiviso nuovi benchmark che ci aiutano a comprendere più da vicino le prestazioni dei terminali:

I core della CPU hanno un clock fino a 3228 MHz di picco, tuttavia variano in frequenza a seconda di quanti core sono attivi all'interno di un cluster, con clock fino a 3132 a 2 e 3036 MHz a 3 e 4 core attivi. Dico “per cluster”, perché gli 8 core prestazionali dell'M1 Pro e dell'M1 Max sono infatti costituiti da due cluster a 4 core, entrambi con le proprie cache L2 da 12 MB, e ciascuno in grado di sincronizzare le proprie CPU indipendentemente l'uno dall'altro, quindi è effettivamente possibile avere quattro attivi core in un cluster a 3036 MHz e un core attivo nell'altro cluster in esecuzione a 3,23 GHz.