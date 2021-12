Intel potrebbe realizzare una fabbrica in Italia

Intel ha affermato che sta “intrattenendo conversazioni di investimento costruttive con i leader di governo in più paesi dell'UE”. Si dice che potrebbe costruire un sito proprio, in Italia.

Intel: ora manca l'ufficilizzazione con Roma

Il chipmaker americano e l'Italia stanno intensificando i colloqui su una serie di investimenti che dovrebbero ammontare a circa 8 miliardi di euro volte alla costruzione di un impianto di confezionamento di semiconduttori avanzato; questo è quanto hanno detto a Reuters due fonti vicine alla questione.

Un accordo di queste dimensioni garantirebbe all'Italia circa il 10% degli 80 miliardi di euro che l'azienda statunitense sta cercando di spendere nel prossimo decennio in Europa in capacità produttive all'avanguardia per evitare carenze future di chip semiconduttori.

Diverse fonti avevano precedentemente detto a Reuters che la dimensione dell'investimento era compresa tra 4 e 8 miliardi di euro.

Come parte di questo piano, la Germania, la più grande economia dell'Unione Europea, è in testa alla costruzione del previsto impianto europeo “megafab” di Intel, anche se la Francia rimane in lizza.

L'azienda ha affermato di “avere conversazioni costruttive sugli investimenti con i leader di governo in più paesi dell'UE“, ma ha rifiutato di commentare specificamente i colloqui con i funzionari italiani.

“Siamo incoraggiati dalle molte possibilità di sostenere l'agenda digitale dell'UE e le ambizioni dei semiconduttori per il 2030. Sebbene i negoziati in corso siano in corso e riservati, abbiamo in programma di fare un annuncio il prima possibile“, ha affermato la società in una nota.

I produttori di chip stanno cercando di aumentare la produzione dopo la domanda esplosiva di elettronica di consumo come smartphone e computer derivante dalla tendenza al lavoro da casa durante la pandemia da CoVid-19.

Nel frattempo, i paesi dell'UE, dove molti posti di lavoro dipendono ancora da industrie come la produzione di automobili, sono desiderosi di ridurre la loro dipendenza dalle forniture di semiconduttori cinese e americane dopo i recenti problemi della catena di approvvigionamento.

La fabbrica italiana proposta sarebbe un impianto di confezionamento avanzato che utilizzerebbe tecnologie innovative per tessere trucioli interi. Intel e il governo nostrano di Mario Draghi stanno discutendo in merito ad un investimento complessivo di 9 miliardi di dollari in 10 anni dall'inizio della costruzione, affermano le fonti.

Le trattative sono complesse e Roma vuole che la società chiarisca bene i suoi piani per il Paese prima di formalizzare un pacchetto di condizioni favorevoli, soprattutto su posti di lavoro e costi energetici. Se Roma e Intel raggiungeranno un accordo, procederanno poi alla scelta del sito per l'impianto, affermano le fonti.

Tuttavia, il suo amministratore delegato Pat Gelsinger all'inizio di questo mese ha dichiarato di sperare di annunciare l'ubicazione di nuove fabbriche di chip negli Stati Uniti e in Europa all'inizio del 2022.