La serie Intel Arc di schede grafiche ad alte prestazioni verrà lanciata soltanto il prossimo anno; questo è quanto è emerso in queste ore da un recente leak trapelato online.

Intel: il mercato delle GPU vedrà una scossa con la serie Arc

Intel, uno dei principali produttori di chipset al mondo, ha annunciato una nuova linea di schede grafiche ad alte prestazioni: la serie Arc. Il prodotto di prima generazione di questa nuova serie sarà lanciato nel primo trimestre del 2022.

Il nome in codice del primo processore grafico Intel Arc in arrivo è Alchemist e sarà basato sulla microarchitettura Intel Xe HPG, con prestazioni che si dice siano in grado di raggiungere quelle della Nvidia GeForce RTX 3070.

La società ha anche annunciato che la gamma Arc coprirà più generazioni di hardware grafico, con Battlemage, Celestial e Druid elencati come nomi in codice per le future generazioni di GPU da gioco dell'azienda.

La società aveva precedentemente lanciato DG1, scheda che è stata rilasciata solo ai costruttori di sistemi che funziona in un modo molto simile alla variante GDDR5 della GeForce GTX 1030 di Nvidia.

Attualmente, non ci sono informazioni disponibili sulle specifiche per la prossima scheda grafica Intel Arc, ma il teaser della compagnia conferma che verrà fornito con il supporto per funzionalità moderne come il ray tracing in tempo reale e l'AI Accelerated Super Sampling, una feature che competerà con Nvidia Tecnologie di upscaling DLSS e FidelityFX di AMD.

Se l'attuale carenza di schede grafiche dovesse estendersi ancora e durare fino al prossimo anno, Intel ha un'opportunità unica di attirare i giocatori che cercano disperatamente di mettere le mani su qualsiasi cosa di nuovo nello spazio GPU.

A partire da ora, non abbiamo ancora alcuna informazione sulle prestazioni, i prezzi o la disponibilità di alcuna scheda Arc, ma dovremmo saperne di più sulle nuove schede grafiche dedicate di Intel prima dell'arrivo ufficiale sul mercato, previsto per l'inizio del prossimo anno.

