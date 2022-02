Intel: ecco come vuole battere Apple... ma forse è già tardi

La roadmap di Intel trapelata rivela il piano per realizzare un chipset più efficiente in grado di battere M1, ma oramai è troppo tardi per cambiare le regole del gioco.

Intel realizzerà un processore potentissimo

Non è un segreto che Intel abbia lavorato disperatamente per battere i chip Apple Silicon dal passaggio all'architettura ARM nei Mac. Sebbene la società abbia già introdotto nuovi potenti processori, questi non sono neanche lontanamente efficienti come quelli della mela. Ora una tabella di marcia trapelata ha rivelato un nuovo processore progettato per battere l'M1 sotto ogni aspetto.

Come trapelato da AdoredTV, un'importante tabella di marcia delle CPU Intel di 15a generazione note come “Arrow Lake” mostra come l'azienda di microprocessori voglia battere i chip prodotti da Apple. Questa volta, il chipmaker americano darà la priorità ai chip mobili rispetto a quelli desktop, concentrandosi sull'efficienza energetica e offrendo prestazioni migliori.

Per raggiungere questo obiettivo, la società unirà le sue risorse con la tecnologia dei nodi a 3 nanometri di TSMC, l'azienda di semiconduttori che produce anche chip Apple Silicon. Le nuove CPU Arrow Lake dovrebbero avere più core per prestazioni ed efficienza, in modo che i computer possano eseguire attività più leggere senza consumare troppa energia.

Tuttavia, mentre M1 è già disponibile per i clienti in tre diverse varianti, il nuovo SoC di Intel dovrebbe essere lanciato sul mercato alla fine del 2023.

Sulla base della tabella di marcia trapelata, sembra che vedremo i primi campioni di ingegneria pronti entro la fine del 2022. Infine, le CPU saranno pronte per RTS (Ready To Ship) nel quarto trimestre del 2023.

Naturalmente, Intel potrebbe riuscire a battere il chip M1 di Apple, ma ormai è troppo tardi. Quando l'azienda spedirà la prossima generazione di chipset, l'OEM di Cupertino sarà in procinto di rilasciare la terza generazione del suo chip Apple Silicon per Mac, che sarà sicuramente ancora più efficiente e potente dell'attuale M1.

Eppure, dovremo aspettare e vedere se queste unità batteranno effettivamente l'M1. L'azienda ha recentemente affermato che il suo nuovo processore Core i9 è più veloce dell'Apple M1 Max, ma consuma quasi il doppio della potenza di quest'ultimo quando funziona al massimo delle prestazioni. Per i laptop, l'efficienza energetica è fondamentale.

Intel sarà pronta per i chip basati su ARM 2023 di Apple? Solo il tempo ce lo potrà dire.