Instagram verso l'introduzione di ads che non si possono saltare?

Instagram ha recentemente dato il via ai test per gli “Ad break”, una sorta di “pausa” pubblicitaria tra un post e l’altro impossibile da saltare. Un po’ come avviene per YouTube. Questi annunci interrompono l’esperienza di navigazione dell’utente, richiedendogli di visualizzare la pubblicità per un periodo variabile dai 3 ai 5 secondi, prima di poter continuare a scorrere il feed.

Un’attesa forzata per continuare a navigare

Tra i primi a segnalare la nuova trovata pubblicitaria di Meta c’è un utente di Reddit, che ha anche condiviso uno screenshot e un messaggio eloquente: “Questa è l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso”, ha scritto. In tanti concordano con le sue parole e numerosi utenti hanno riferito di voler per questo motivo abbandonare Instagram, a favore di altre piattaforme social.

Gli annunci pubblicitari su Instagram non sono una novità: tutti, quando scorriamo tra storie e post, ci imbattiamo in contenuti sponsorizzati che appaiono quasi normali. Come una pubblicità “soft”. Far diventare questi annunci impossibili da saltare se non dopo un’attesa forzata, costringendo di fatto l’utente a restare fermo sul post a guardare la pubblicità, ha comprensibilmente adirato gli utenti del social.

“Stai visualizzando un ad break – si legge nel messaggio comparso ad alcuni utenti -. Ad break è un nuovo modo di visualizzare gli inserti pubblicitari su Instagram. A volte potresti doverti fermarti a guardare un annuncio prima di continuare a navigare”.

Meta non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale in merito, ma sembra che al momento la nuova modalità sia in fase di test e riservata a una piccola nicchia di utenti: l’obiettivo del colosso potrebbe essere quello di valutare la reazione del suo bacino di utenza e, al tempo stesso, di misurare l’impatto economico della nuova funzionalità rispetto alle entrate pubblicitarie. Perciò non c’è nulla di definitivo: Meta potrebbe decidere di non rilasciare mai al pubblico la novità, oppure scegliere di modificarla in base ai feedback ricevuti.