Instagram: tutti gli utenti potranno sponsorizzare prodotti nei post

Instagram sta gradualmente rilasciando una nuova funzionalità per gli utenti negli Stati Uniti: in buona sostanza, non ci sarà più bisogno di un account business per taggare i prodotti nei post. A partire da oggi, la funzione inizierà ad essere disponibile per tutti entro i prossimi mesi.

Stiamo quindi assistendo ad una conversione sempre più marcata di Instagram ad un vero e proprio “store online”, dove praticamente tutto potrà essere acquistato (anche la maglietta che il tuo migliore amico indossa abitualmente nelle sue Storie, tanto per fare un esempio).

Su Instagram potrai dare libero sfogo al tuo animo commerciale

La piattaforma ha lanciato per la prima volta i tag dei prodotti nel 2016, supportando in seguito anche l'inserimento degli stessi nei video, nelle Storie e, infine, nei Reel. La piattaforma ha poi aggiunto una funzione di pagamento grazie a cui effettuare l'acquisto di prodotti direttamente cliccando sui rispettivi tag, presenti nei post che sono stati condivisi dai vari creator.

Per taggare un prodotto basterà procedere come per la creazione di un normale post. Dopo aver scelto il filtro ed aver apportato le modifiche desiderate, bisognerà accedere alla pagina successiva e taggare il marchio specifico utilizzando l'opzione “Tagga persone”. Da qui sarà disponibile anche la voce “Tagga prodotti” e, a quel punto, sarà sufficiente cliccare in corrispondenza del prodotto presente nella foto o nel video procedendo così alla ricerca del brand.

Gli altri utenti potranno vedere i tag del prodotto nel post e, come già descritto, cliccare su di essi per procedere all'acquisto. Anne Yeh, portavoce di Meta, ha dichiarato a The Verge che gli influencer non riceveranno alcun contraccolpo da eventuali acquisti effettuati tramite i tag dei prodotti: la piattaforma sta attualmente testando un programma di affiliazione con creator selezionati, che consente loro di guadagnare una commissione tramite i prodotti sponsorizzati.

Instagram afferma che ai proprietari di attività commerciali sarà mostrata una notifica quando uno dei loro prodotti riceverà un tag, con relativa possibilità di attivare o disattivare i tag di tutti sulla piattaforma dalle impostazioni dell'account.