Instagram: finalmente disponibile il servizio di Parental Control

La società madre di Instagram, Meta, ha annunciato a dicembre che entro i mesi successivi sarebbero state disponibili per i genitori le nuove funzionalità del Parental Control sul social network.

A partire dalla giornata di ieri, come promesso da Adam Mosseri all'inizio di questa settimana, il “filtro famiglia” (per restare a tema Instagram) è divenuto accessibile per gli utenti che risiedono negli Stati Uniti.

Più poteri di controllo per i genitori dei teenager di Instagram

Un nuovo Family Center si sta facendo strada per gli utenti di Instagram negli Stati Uniti, che fungerà da hub per accedere agli strumenti di supervisione ed altre risorse correlate. In un post condiviso sul blog ufficiale, Meta ha precisato quanto segue:

“Il nostro obiettivo con il Family Center è quello di consentire a genitori e tutori di supportare i loro ragazzi nella gestione delle esperienze vissute attraverso le tecnologie Meta, tutto da un'unica sezione.”

Family Center include un nuovo centro educativo grazie a cui accedere a risorse di esperti e rivedere articoli, video o suggerimenti relativi a diverse tematiche, ad esempio sul migliore approccio da adottare per interfacciarsi con adolescenti che frequentano i social media.

I genitori possono anche guardare video tutorial che spiegano in che maniera utilizzare i nuovi strumenti di supervisione predisposti su Instagram. Al momento, queste sono le possibilità fruibili:

Visualizzare quanto tempo trascorrono i propri figli su Instagram ed impostare eventuali limiti a ciò;

Ricevere una notifica quando i propri figli hanno provveduto a segnalare un altro utente;

Visualizzare e ricevere aggiornamenti su quali account sono seguiti dai propri figli e su quali account, a loro volta, li seguono.

Come detto, al momento le nuove funzionalità di Parental Control sono disponibili solo per gli utenti statunitensi ma nei prossimi mesi, se non settimane, il tutto dovrebbe essere accessibile a livello globale per tutti gli iscritti di Instagram.