Instagram Threads: questa notizia non piacerà agli utenti europei

Instagram Threads, la nuova applicazione con cui Meta sfiderà Twitter, sarà presentata ufficialmente domani ma non tutti potranno farne uso fin da subito. Le leggi dell’UE in tema di privacy e gestione dei dati personali rappresentano l’ostacolo principale al suo rilascio in Europa, almeno per adesso.

Meta potrebbe dunque essere costretta ad apportare ulteriori modifiche a Threads affinché il social network nato da una costola di Instagram possa effettivamente giungere nel nostro continente.

Ci sarà ancora da attendere per Instagram Threads

Una notizia che certamente non ci aspettavamo, neppure ieri quando vi abbiamo comunicato l’effettiva data di lancio di Instagram Threads. Si spiega dunque il perché la ricerca del termine “threads” su Instagram non mostrasse alcuna animazione con il biglietto d’invito per la nuova piattaforma, situazione che abbiamo tirato in ballo nel nostro articolo: ora ne conosciamo le ragioni.

Dunque, almeno nelle fasi iniziali, Meta potrebbe rendere disponibile Threads in altre zone geografiche come gli Stati Uniti, il Regno Unito (a seguito della Brexit) ma non solo. Come già precisato, la nuova piattaforma è stata descritta come “un’app di conversazione basata su testo”, profondamente connessa ad Instagram che ne consentirà l’accesso immediato sfruttando le credenziali del proprio account.

I due servizi condivideranno anche lo stesso nome utente, il nome visualizzato, l’immagine del profilo, le impostazioni di blocco ed altro ancora. Nonostante l’entusiasmo iniziale sia un po’ venuto meno, per ovvie ragioni, potremmo non dover attendere molto prima che la situazione si sblocchi ed Instagram Threads possa essere utilizzata anche da noi in Europa.