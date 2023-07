Instagram Threads online fra pochi giorni: Twitter TREMA

Il prossimo e già chiacchierato avversario di Twitter, vale a dire Instagram Threads, verrà lanciato da Meta il giorno giovedì 6 luglio, in base a quanto riportato sulla relativa pagina dell’App Store.

Anche il Google Play Store ha fornito dettagli inequivocabili da questo punto di vista. I tempi sono ormai maturi per conoscere più da vicino questa realtà e scoprire quanto sarà in grado di attirare la curiosità del pubblico.

Ore contate per Twitter: arriva Instagram Threads

Si rinnova la sfida tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Meta ha condiviso proprio all’interno di Instagram un teaser con la data di lancio: nello specifico, digitando “threads” nella barra di ricerca, alcuni di voi potrebbero già visualizzare un biglietto rotante che mostra il vostro nome utente ed un orario di lancio locale (circa le 16, nel nostro caso):

Il biglietto che ruota include anche un codice QR che reindirizza al sito threads.net, apparentemente il portale web della nuova piattaforma di social media, dove in alcuni casi è possibile osservare anche un conto alla rovescia. La descrizione presente sui rispettivi store chiarisce quale sia l’obiettivo di Instagram Threads:

“Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creator preferiti ed altri che amano le stesse cose, oppure creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo”.

Come già specificato in un nostro precedente articolo, e come confermano le informazioni e gli screenshot pubblicati sull’App Store e sul Google Play Store, sarà possibile accedere a Threads con il proprio account Instagram, trovare anche sulla nuova app gli account già seguiti su Instagram e, ovviamente, ci si troverà di fronte ad un’interfaccia simile a quella apprezzata su Twitter, Mastodon, Bluesky o qualsiasi altro servizio basato principalmente su contenuti testuali.