Instagram: stanno arrivando i moderatori nelle Live

Instagram sta aggiungendo i moderatori nelle live, e sta ancora lavorando sulle stories. Non di meno, l'azienda sta testando una feature che consentirà alle persone di scegliere cosa guardare nel proprio feed.

Instagram: cosa sappiamo sui moderatori nelle dirette?

L'app di Meta ha lavorato su molte nuove funzionalità negli ultimi mesi. Ora, il reverse engineer Alessandro Paluzzi ha pubblicato alcuni aggiornamenti su alcune delle opzione che la piattaforma spera di offrire agli utenti iOS in un prossimo futuro.

Una delle funzionalità su cui Instagram ha lavorato è la possibilità di aggiungere moderatori ai video in diretta. In questo modo, ogni mod sarà in grado di disattivare commenti, richieste di pubblicazione, domande e altro ancora.

Ora, Paluzzi ci ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo di questa funzione, poiché ha riferito che la società consentirà agli utenti di aggiungere un solo moderatore a un video in diretta. In precedenza, non era chiaro quante persone potessero moderare un live streaming. Twitter, ad esempio, ti consente di impostare due co-conduttori su Spaces ma Instagram, per ora, funziona solo per una persona che ti aiuti.

Al momento, non è possibile aggiungere moderatori alle live e poiché questa è diventata una delle funzionalità più importanti per Instagram e i creatori di contenuti, e ora pare che la compagnia stia facendo di tutto per renderla il più attraente possibile.

Un altro update riguarda la possibilità di mettere mi piace alle Storie. I colleghi di 9to5Mac hanno già detto che Instagram ha iniziato a testare questa funzione ad agosto. In questi ultimi mesi, l'app ha aggiunto una schermata introduttiva a questa funzione, che dice anche che è un test e non è detto che arriverà nel prossimo futuro.

Paluzzi ci ha fornito maggiori dettagli dicendo che i like appariranno sulle Stories nello stesso posto dove si vedono i visualizzatori. E ora, ha pubblicato come apparirà il pulsante “mi paice” all'interno del suddeto elenco.

Sfortunatamente, non è chiaro quando o se il social di Meta aggiungerà queste funzionalità in futuro.