Instagram pagherà i creator che pubblicano Reels

Instagram intende pagare fino a $ 10.000 di buono ai content creator per la pubblicazione di nuovi Reels: influencer e creativi, siete pronti?

Instagram Reels sempre più al servizio dei creativi

Reels è la piattaforma di video brevi del social network di proprietà di Meta (ex Facebook) che compete direttamente con TikTok. Per attirare ancora più creatori di contenuti, l'azienda ha deciso che intende pagare fino a $ 10.000 a coloro che pubblicano video sul servizio.

Poiché TikTok è cresciuto notevolmente e ha già superato 1 miliardo di utenti attivi ogni mese, la compagnia ha cercato di rimanere rilevante di fronte alla concorrenza. I creators avranno ora la possibilità di guadagnare fino a $ 10.000 pubblicando i brevi video chiamati “Reels” come parte del programma bonus Reels Play.

Purtroppo, come notato da TechCrunch, le regole del programma bonus non sono chiare agli utenti. Un utente con più di 50.000 follower ha guadagnato $ 1.000 in un mese, ma alcune persone con più follower hanno guadagnato solo $ 600. Altre persone hanno affermato che sono stati offerti $ 800 se hanno raggiunto 1,7 milioni di visualizzazioni su tutti i Reels pubblicati in un mese.

Di fatto, anche le persone si lamentano della piattaforma, poiché di recente Instagram ha dovuto affrontare frequenti interruzioni del server.

Il bonus non è tutto o niente: ogni persona deve pubblicare un Reels al giorno durante il periodo del bonus; i più fortunati finora sono riusciti ad ottenere 1,49 milioni di riproduzioni sui suddetti Reels, guadagnando $ 689,90.

Tuttavia, sono rimasti delusi quando tutte le app di proprietà di Meta come questa sono andate offline per sei ore a causa di problemi del server il mese scorso, il che ha rallentato la diffusione dei loro contenuti.

Secondo l'azienda, il programma bonus è stato testato con un piccolo numero di creatori e gli utenti dovrebbero “aspettarsi che fluttuino mentre stiamo ancora iniziando“. La società afferma che i bonus diventeranno più personalizzati in futuro.

Maggiori dettagli sul programma bonus Reels Play saranno disponibili sul sito Web ufficiale della società. Vale la pena notare che il programma è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti.