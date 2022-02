Instagram: post, commenti e like potranno essere eliminati in gruppo

Dimenticate le inutili perdite di tempo su Instagram: a breve, il popolare social network consentirà agli utenti di rimuovere foto, storie, reel, commenti, mi piace ed altro ancora in un battibaleno, grazie alla nuova funzione “Le mie attività“.

Piccola rivoluzione in arrivo su Instagram

La sezione “Le mie attività” su Instagram rappresenterà una sorta di hub all'interno di cui verranno mostrate informazioni circa il tempo trascorso sull'app, foto e video, interazioni, cronologia dell'account, ricerche recenti, link visitati e non solo. Il tutto dovrebbe essere accessibile mediante un pulsante collocato nella zona in alto a destra del profilo.

L'eliminazione di più contenuti o interazioni potrà quindi essere effettuata in men che non si dica, senza essere più costretti a selezionare singolarmente ciò che si intende rimuovere o accedere alle singole sezioni in base a ciò che non vogliamo debba più essere visto dagli altri utenti.

Attualmente, la funzione “Le mie attività” è in fase di rilascio a livello globale: nel corso delle prossime settimane, o magari nel giro di pochi giorni, dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti di Instagram.