Instagram starebbe per aumentare la durata massima dei Reel

Se ritieni che il limite di 60 secondi imposto da Instagram per i Reel sia un po' limitante, sarai felice di sapere questa anticipazione: la società avrebbe pianificato un incremento per la durata dei video.

Importanti novità per i Reel su Instagram

Secondo il tipster Alessandro Paluzzi, Instagram starebbe valutando la possibilità di creare Reel più lunghi. Nell'imminente futuro, gli utenti potrebbero essere in grado di registrarli tenendo conto di una durata massima pari a 90 secondi:

Lo screenshot condiviso da Paluzzi mostra la presenza di un indicatore che, per l'appunto, consentirà agli utenti di impostare tale opzione. Al momento, questa possibilità non risulta disponibile e la stessa Instagram non ha fornito alcuna informazione circa il futuro aggiornamento.

Nelle fasi iniziali, la durata degli Instagram Reel era di 15 secondi, tempo che è stato poi raddoppiato nel giro di pochissimo, fino a che nel luglio scorso ha esordito ufficialmente il limite dei 60 secondi ed ora, per competere con rivali del calibro di TikTok, l'incremento fino a 90 secondi sembrerebbe ormai ad un passo.