Facebook copia (ancora) TikTok: arrivano i Reels (negli USA)

Facebook ha appena lanciato la sua versione dei Reels all'interno della piattaforma; ancora una volta, viene ripresa una feature dall'app più popolare del momento, TikTok.

Facebook Reels: di video brevi non ne abbiamo mai abbastanza

Se la creazione di Instagram Reels non fosse abbastanza per voi, ecco che Facebook sta espandendo la funzione “simil-TikTok” anche alla sua applicazione pricipale. Al momento la novità è presente solo negli Stati Uniti.

Secondo un post sul blog, l'azienda sta introducendo la sua “forma breve, esperienze video divertenti e strumenti che hanno ispirato i creatori su Instagram a più creatori e pubblico sull'app di Facebook“.

I Reels possono essere costituiti da musica, audio, effetti e altro. Puoi trovarli nella sezione Notizie o in Gruppi. Quando ne visualizzerete uno sulla piattaforma, potrete facilmente seguire il creatore direttamente dal video, mettere mi piace e commentarlo o condividerlo con gli amici.

Ecco come la società sta presentando la funzione:

Fatti scoprire nel feed delle notizie: i rulli possono raggiungere tutti, non solo i tuoi follower esistenti, consentendo alle persone più creative, divertenti e stimolanti di uscire. Le persone possono scoprire i rulli in base ai loro interessi e a ciò che è popolare sia nella parte superiore della sezione Notizie accanto a Storie e Stanze sia in una nuova sezione dedicata alla sezione Notizie;

Esprimiti nei gruppi: i creatori e i membri del gruppo possono creare e condividere bobine nei gruppi per esprimersi e interagire in modo più divertente e visivo con le loro community di interesse preferite. E per gli amministratori, Facebook sta lanciando un nuovo gruppo “Tema singolo” impostazione che semplifica la richiesta ai membri di condividere i propri rulli;

Condividi da Instagram a Facebook per raggiungere un nuovo pubblico: Facebook sta testando la possibilità per i creatori di Instagram di far consigliare i loro rulli sull'app di Facebook. In questo test, un piccolo numero di creatori di Instagram vedrà un'opzione per consigliare il proprio mulinello su Facebook. La scelta di farlo è completamente sotto il loro controllo.

Non solo, Facebook afferma di voler investire oltre 1 miliardo di dollari per i creator fino al 2022, offrendo anche un nuovo programma di bonus per aiutarli a guadagnare denaro quando le persone guardano i loro video: