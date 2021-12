Instagram: nel 2022 si punterà forte su video, Reel e messaggi

Con un breve filmato pubblicato su Twitter, il responsabile di Instagram Adam Mosseri ha illustrato quelle che saranno le strategie di sviluppo su cui si insisterà maggiormente nel corso del prossimo anno.

Instagram “pigliatutto”: la concorrenza rimarrà a guardare

Tra i contenuti su cui verranno veicolati gli sforzi ci saranno i video, con l'obiettivo di invogliare gli utenti a farne sempre più uso anche in virtù di una migliorata esperienza di utilizzo e creazione, magari pensando all'introduzione di specifici tool che aiuterebbero ulteriormente nella fase di editing prima della pubblicazione.

Enorme attenzione sarà dedicata anche ai Reel, su cui Instagram spingerà in maniera più convinta: tale formato, di recente introduzione, potrebbe quindi diventare il principale focus della piattaforma, arrivando addirittura a soppiantare i classici post di sole immagini.

Gli sviluppatori lavoreranno anche per rendere la messaggistica sempre più fruibile ed immediata, con lo scopo di eleggere la chat di Instagram come il principale strumento a cui affidarsi per rimanere in contatto con amici e conoscenti (anche a scapito di WhatsApp?).

Adam Mosseri conclude così il suo intervento:

“Abbiamo bisogno di evolverci perché il mondo sta cambiando velocemente. Con l'uscita dalla pandemia, o con il passaggio all'endemia, stiamo pensando a chi siamo, a cosa diamo valore ed a quale tipo di cambiamento vogliamo portare nel mondo.”

Non rimane altro che attendere il 2022 per scoprire quante delle annunciate intenzioni saranno poi effettivamente concretizzate da Instagram (sperando in una sorte ben diversa da quella di IGTV).