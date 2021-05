Se sei uno studente, se vorresti provare l’ebbrezza dell’influencer o se stai pensando a come lanciare la giusta campagna marketing su Instagram per la tua idea di startup, occorre partire da una riflessione a priori: meglio affidarsi ad un consulente, oppure in mano si hanno già tutte le competenze necessarie per poterci provare? In entrambi i casi le competenze sono fondamentali: per saper leggere la proposta che si andrà a ricevere o per saper scrivere l’idea che si andrà a realizzare. Ecco perché 14,99 euro possono essere un ottimo investimento che consentirà di risparmiare molto in seguito e di poter andare molto oltre con i risultati: è questo il costo di un corso essenziale alle basi del marketing su Instagram, aggiornato alle ultime novità e messo a punto da docenti esperti del settore.

Nemmeno gli influencer si improvvisano, tutt’altro. Quindi non c’è motivo per cui dovrebbe farlo chiunque altro.

Instagram Marketing 2021

La proposta è quella di Udemy: con Instagram che si configura come una delle piattaforme più importanti del mondo social, poter organizzare una campagna ben fatta significa poter attingere ad un pubblico giovane, attento, dinamico, pronto ad interagire ed a far proprio l’entusiasmo di una iniziativa marketing ben composta. Il corso è in questo caso giudicato ottimamente da oltre 2700 studenti che hanno già concluso il percorso con una soddisfazione da 4,5/5 di feedback finale. Il prezzo (14,99 euro) non è basso in virtù di una qualità scadente del materiale, ma semmai grazie ad uno sconto del 90% disponibile in questi giorni per chi vorrà attingere a questa opportunità.

Complessivamente è possibile attingere a 14,5 ore di video on-demand, 11 articoli e 47 risorse scaricabili:

Un corso dove imparare ad usare Instagram in modo professionale ed una guida passo dopo passo nella realizzazione del tuo business online. Grazie a questo corso sarai in grado di creare da zero un profilo e di portarlo velocemente oltre i 10.000 followers. Sarai in grado di costruire un profilo accattivante e dall’aspetto professionale. Saprai esattamente cosa devi pubblicare e come si fa ad ottenere guadagni e clienti dal proprio profilo.

Influencer si nasce o si diventa?

Con questo corso si diventa influencer? Non propriamente, perché sensibilità, intuito, creatività e ingegno sono comunque ingredienti fondamentali da mettere in campo. Si impara tuttavia come si possano sfruttare al meglio tali capacità quando si pensa di avere del potenziale.

Dodici i capitoli a cui poter attingere:

cosa è Instagram e perché sceglierlo per il tuo business

come utilizzare tutte le funzioni di Instagram

cosa sono gli hashtag e come usarli al meglio

come scegliere il tuo business

come trovare cosa comunicare sul tuo profilo

come scegliere e creare il tuo stile personale

come impostare la tua comunicazione attraverso le Buyer Personas

come analizzare i competitor per trarne vantaggio

come creare materiale professionale

le migliori app 2020 per modificare le immagini ed i video

come avere immagini per il profilo senza doverle creare

come pianificare e programmare i contenuti di un mese in un giorno

cosa sono gli anaytics e come leggerli

come utilizzare le storie

come ottenere migliaia di followers al mese, veri e adatti al tuo business

le leggi di persuasione

cosa sono le CTA e come utilizzarle per convertire

come utilizzare la collaborazione (accesso a gruppi esclusivi)

come organizzare un contest per espandere il tuo business

come guadagnare con il tuo profilo instagram

come vendere su Instagram

come convertire i followers in clienti

cosa sono le ADS e come crearne una

come usare al meglio l’Influencer Marketing

come diventare un Influencer di sucesso

cosa è IGTV e come usarla

Gli esempi relativi a case history conclamate e le esercitazioni sul campo completano il corso. Al termine ogni partecipante non avrà in mano solo un certificato, ma anche un profilo di competenze maggiore e tutta la libertà di potervi applicare estro e istinto con post di maggior impatto e miglior conversione. Ogni affare su Instagram, del resto, inizia con un click.

