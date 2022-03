Instagram lancia le opzioni "Preferiti" e "Seguiti": a cosa servono?

Instagram continua il suo percorso evolutivo, introducendo di volta in volta ulteriori funzionalità che siano in grado di rendere ancora più efficace ed appagante l'utilizzo del social network.

Nello specifico, “Preferiti” e “Seguiti” sono le due nuove opzioni per scegliere cosa vedere nel feed. Gli iscritti avranno quindi la possibilità di personalizzare ancora di più la propria esperienza su Instagram, riuscendo a trovare in modo più semplice ed immediato i contenuti di maggiore interesse.

Come utilizzare le modalità “Preferiti” e “Seguiti” su Instagram

Il feed di Instagram è un mix di foto e video delle persone seguite, di post suggeriti e molto altro ancora. L'obiettivo finale è quello di aggiungere ulteriori post suggeriti in base agli interessi. Le opzioni “Preferiti” e “Seguiti”, che sono state annunciate ieri, costituiscono un nuovo modo per scoprire i post più recenti delle persone che l'utente ha scelto di seguire.

Con la modalità “Preferiti” verranno mostrati i post più recenti dei profili aggiunti in una lista precedentemente creata, ad esempio i migliori amici o specifici creator. Inoltre, i post degli account selezionati verranno visualizzati più in alto anche nel feed tradizionale. Optando per la modalità “Seguiti”, invece, verranno mostrati i post delle persone “followate” su Instagram. Esattamente come avviene per l'opzione “Preferiti”, i post si susseguiranno in ordine cronologico per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità degli account che più interessano.

Per scegliere tra le due diverse alternative basta cliccare in corrispondenza del logo di Instagram posizionato in alto a sinistra e, a quel punto, indicare la modalità da attuare. Alla lista “Preferiti” possono essere aggiunti fino a 50 account ed è possibile apportare modifiche in qualsiasi momento: gli utenti aggiunti o rimossi non riceveranno alcuna notifica. I post dei profili inclusi nella lista “Preferiti” su Instagram saranno visualizzati più in alto anche nel feed della home, in quello della modalità “Seguiti” e saranno identificabili da un’icona a forma di stella.