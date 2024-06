Instagram lancia le dirette PRIVATE, solo per gli amici più stretti

Instagram ha ufficialmente rilasciato una nuova funzionalità, che consente di trasmettere in live streaming per un pubblico più ristretto e selezionato.

Nel dettaglio, l’utente che avvia la diretta Instagram potrà aggiungere fino a tre altri account, scelti proprio fra gli amici più stretti.

Nuove dirette Instagram al pari di FaceTime

Si tratta sicuramente di un notevole passo in avanti per quanto concerne la privacy su Instagram. Prima che questa nuova funzione venisse messa a disposizione dell’utenza, una trasmissione in diretta risultava visibile praticamente a chiunque nel caso in cui l’account fosse pubblico; il cerchio andava leggermente a restringersi nell’eventualità di un profilo privato, mantenendo comunque il libero accesso per tutti i follower (ed anche in questo caso, il concetto di “privato” è alquanto relativo, specie qualora si avessero centinaia o migliaia di follower).

I video in diretta sono uno strumento particolarmente apprezzato da influencer e vip, che puntano così ad accrescere la loro popolarità mediante l’interazione con il pubblico. La diretta privata strizza invece l’occhio a chi vorrebbe su Instagram un’esperienza d’uso più simile a FaceTime: una sorta di videochiamata, solo per un piccolo gruppo di persone. Questa nuova tipologia di live, che sarà disponibile per tutti nei prossimi giorni, segue la linea già tracciata da Instagram con altre precedenti iniziative, come i post visibili solo agli amici più stretti o la possibilità di disattivare le interazioni di tutti tranne che di utenti accuratamente selezionati.